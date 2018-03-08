Нефть дешевеет в ожидании новых “торговых войн”, - эксперты

Цены на нефть снижаются впервые за четыре сессии на сигналах роста запасов в США, а также возросших опасениях торговых войн после отставки экономического советника Белого дома Гэри Кона.Цена майских фьючерсов на нефть Brent в среду на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,5 (0,76%) — до $65,29 за баррель.Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,47 (0,75%) — до $62,13 за баррель.Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,7 млн баррелей. Это увеличило опасения инвесторов, связанные с тем, что повышение добычи нефти в США сводит на нет усилия государств ОПЕК+, пытающихся добиться баланса на рынке.«Данные API являются одним из факторов, вызвавшим снижение цен на нефть, — цитирует агентство Bloomberg аналитика Rakuten Securities Inc. в Токио Сатору Йосиду. — Кроме того, политика "America First", которой придерживается Трамп, может привести к дальнейшему увеличению производства нефти в США, что сведет на нет ограничение добычи странами ОПЕК+".Напряженную ситуацию спровоцировала информация о том, что советника Белого дома Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в вопрсое введения пошлин на сталь и алюминий. Отставка Кона еще больше снижает вероятность того, что администрация Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых может инициировать торговую войну, отмечают эксперты.