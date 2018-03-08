Неонацисты анонсировали захват Киево-Печерской лавры

7 марта группа молодых неонацистов — приспешников экс-главы УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского зашла в Успенский собор Киево-Печерской лавры и устроила там псевдомолебен, который повел священник «украинского коммерческого патриархата».

Об этом сообщили в «Союзе православных журналистов».

«С молодыми людьми был человек в рясе, который представлялся священником Киевского патриархата. После молебна молодые люди устроили видеосъемку недалеко от храма», — рассказали в СПЖ.

Снимая самих себя на видео, организаторы «молебна» заявляли, что Успенский Собор и Трапезный храм должны принадлежать Украинской церкви, а не «Московской».

«Заберём все церкви, только нужно время, Божья помощь и правильные методы. Сегодня пришли в эту церковь и побыли здесь полчаса. Завтра придём в другую — и выйдем через несколько дней. Потом придём и не выйдем уже никогда», — угрожали неонацисты, обещая, что уже в ближайшее время проведут новую подобную акцию.

Среди молодчиков была замечена Вита Заверуха, скандально известная молодая неонацистка, бывшая военнослужащая 24-го карательного батальона «Айдар», политическая активистка ультраправого толка и участница преступной группы, в составе которой совершала убийства и готовила теракт.

После участия в боевых действиях на Донбассе в мае 2015 г. Заверуха была задержана в Киеве по обвинению в расстреле инспекторов ГАИ на посту Быковня, в 2014 году, ограблении АЗС в Деснянском районе столицы в ночь с 3 на 4 мая 2015 г. с покушением и убийством сотрудников милиции, планировании теракта на 1 мая 2015 г.

Дело Виты Заверухи получило значительный резонанс из-за тяжести состава обвинения и открыто радикальной позиции обвиняемой, в итоге после массовых акций протеста 25 января 2017 г. Заверуха вышла из СИЗО на свободу под залог — 1,6 млн гривен.

* запрещенная в РФ экстремистская организация