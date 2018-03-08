Николай Басков со сцены объявил о беременности Светланы Лободы

Российские СМИ все чаще сообщают о беременности Светланы Лободы.

По их данным, певица якобы находится на седьмом месяце беременности, а отцом ребенка является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Так, на днях Лобода появилась на красной дорожке музыкальной премии «ЖАРА». У нее сквозь блузку просматривался округлившийся животик. Сверху она надела oversize жакет, из-за которого нельзя со 100% уверенностью говорить о том, что Светлана на самом деле ждет второго ребенка.

Лобода и ее пресс-служба отказывается от либо-каких комментариев. В то же время российский певец Николай Басков, объявил со сцены, что сейчас перед зрителями появится «беременная Светлана Лобода».

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