Отношения США и КНДР улучшаются, - Тиллерсон

Действующий государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением, в котором рассказал о позитивных тенденциях в отношения с КНДР.По его мнению, стороны обменялись рядом знаков, которые свидетельствуют о том, что в скором времени переговоры могут перейти в нормальное русло.При этом представители США все еще обеспокоены ядерными учениями, которые проводятся на территории Северной Кореи.По словам Тиллерсона, стороны начали вести конструктивный диалог, а значит ситуация сможет разрешиться в ближайшее время.