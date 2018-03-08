Отравление предателя из ГРУ: в Британии рассказали подробности

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии, полицейский, работавший на месте инцидента, находится в тяжелом состоянии, сообщил в среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни полиция, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.

Роули подтвердил в среду вечером, что в Солсбери имела место «попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества». Также он сообщил о пострадавшем полицейском. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (так называемые «нервные газы») являются высокотоксичными отравляющими веществами. К группе ОВ нервно-паралитического действия принадлежат зарин, зоман, V-газы.

Вещества запрещены Конвенцией о запрете химического оружия. Боевой газ зарин был открыт в 1938 году в Германии, фосфорорганическое боевое отравляющее вещество VX — в Великобритании в 1955 году. Зарин применяли во время войны в Сирии. Известен случай отравления VX в феврале 2017 года Кима Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Признаками отравления ОВ нервно-паралитического действия, в том числе является сужение зрачков. Накануне один из свидетелей того, как Скрипалю и его дочери стало плохо, сказал, что у пострадавших были «совершенно белые» глаза.

Вместе с Роули в пресс-конференции приняла участие главный врач Англии дама Салли Дэвис. Она сообщила, что жителям Солсбери слишком волноваться не стоит.

«Места, в которых побывали пострадавшие, оцеплены, так что жители защищены… Мы оцениваем угрозу для общественного здоровья как низкую», — сказала Дэвис.

Скотланд-Ярд еще в среду днем объявил, что полиция оцепила третий объект. «Еще один объект рядом с бизнес-парком Solstice Park в Эймсбери оцеплен. Это связано с расследованием и является мерой предосторожности», — говорится в сообщении полиции.

Ранее полиция оцепила итальянский ресторан Zizzi и паб Bishop»s Mill в Солсбери.

«Полицейские проверили записи с камер слежения и поговорили с различными людьми в рамках расследования. Теперь они призывают объявиться всех, кто был в центре Солсбери и окрестных районах в воскресенье днем и еще не поговорил с полицией. Они хотят поговорить со всеми, кто посещал ресторан Zizzi на Касл-стрит и паб Bishop»s Mill в торговом центре Maltings», — отмечается в сообщении.

Как сообщила по окончании заседания чрезвычайного комитета COBRA министр внутренних дел Амбер Радд, расследование обещает быть долгим.

Источник в силовых структурах Великобритании сообщил РИА Новости, что следствие рассматривает все возможные версии отравления Скрипаля и его дочери, однако пока не выделило главную.

«Я не делаю официального заявления, вы должны следить за заявлениями полиции, но можно сказать, что все возможные версии рассматриваются с одинаковой степенью тщательности. У меня нет информации о том, что какая-то из версий сейчас является главной, не могу я назвать и полного их перечня», — сказал собеседник агентства.

Также собеседник агентства не стал проводить аналогий с «делом Литвиненко», призвав дождаться выводов полиции.

Гипотезы и утечки

Глава МВД Амбер Радд в беседе с сотрудниками СМИ отказалась отвечать на многочисленные вопросы о «российском следе» в деле об отравлении Скрипаля.

«Есть много информации в открытых источниках, я не буду это комментировать… Расследование должно основываться на фактах, а не на слухах», — сказала Радд, председательствовавшая на сегодняшней встрече чрезвычайного комитета Cobra.

Она подчеркнула, что полиции предстоит большая работа, и надо дать ей возможность спокойно выполнить свою задачу.

Роули также заявил, что создание гипотез «не приносит пользы».

Между тем, в британских СМИ активно обсуждается версия о якобы причастности российского государства к отравлению Скрипаля. Так, газета Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что полиция и контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий инцидента, в списке версий числятся «покушение на убийство, спонсированное государством» и личный спор.

В воскресенье вечером обсуждение «российского следа» приобрело новое звучание.

Агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на два анонимных источника — в европейских спецслужбах и спецслужбах США — что «главная линия расследования Британии — что россияне использовали загадочную субстанцию для убийства бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля». Сообщение маркировано Лондоном и Вашингтоном.

Аналогичным образом источники в американских спецслужбах сообщали журналистам закрытую информацию о ходе расследования теракта в Манчестере в мае прошлого года. Тогда это закончилось тем, что Британия приостановила обмен развединформацией с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп после обсуждения проблемы с британским премьером Терезой Мэй заявил, что подобные утечки недопустимы и пообещал принять меры.

«Мы не можем ничего добавить к тому, что сказала сегодня глава МВД Амбер Радд», — сказал РИА Новости представитель офиса премьер-министра в ответ на просьбу прокомментировать новые факты утечек развединформации.

Реакция России

Посольство РФ в Великобритании выразило обеспокоенность в связи с тем, что британская сторона так и не предоставила РФ никакой информации о расследовании произошедшего.

«К сожалению, никакой информации по обстоятельствам дела нами не получено, что не может не вызывать беспокойства. В то же время, вчерашнее жестко антироссийское выступление главы Форин-офиса Бориса Джонсона в парламенте выглядит как попытка задать расследованию политический вектор», — говорится в предоставленном РИА Новости заявлении пресс-секретаря посольства.

При этом представитель посольства подчеркивает, что все стали свидетелями переноса «всей этой истории в плоскость российско-британских отношений, причем при активной медийной поддержке».

«Дебаты в парламенте и линия, которая занята правительством, свидетельствуют о все большей непредсказуемости Лондона как международного партнера, чья политика на российском направлении непоследовательна и выглядит плохо просчитанной, в том числе в глазах российского общественного мнения», — говорится в заявлении.

Официальный МИД РФ Мария Захарова в среду также заявила, что Москва не получала официальных просьб от Лондона о содействии в расследовании инцидента.