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Почеттино: "Тоттенхэм" был лучше "Ювентуса" в обоих матчах, кроме трех минут 2-й игры


Добавлено: 08 мар 2018 в 08:08, Категория: Спорт
Почеттино: "Тоттенхэм" был лучше "Ювентуса" в обоих матчах, кроме трех минут 2-й игры

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Тоттенхэм" был лучше "Ювентуса" в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, но туринцы превзошли лондонцев в течение трех минут, считает главный тренер английской команды Мауриcио Почеттино.

"Тоттенхэм" в среду на своем поле уступил "Ювентусу" со счетом 1:2 и по сумме двух матчей покинул турнир. Оба мяча лондонцы пропустили в течение трех минут. В первом матче, который прошел 13 февраля в Турине, была зафиксирована ничья — 2:2.

"Мы здорово бились против очень хорошей команды, владели преимуществом. В двух встречах мы были лучше соперника, но "Ювентус" нас превзошел в течение трех минут. Я горжусь тем, как мы сыграли. Я чувствую себя спокойно и хорошо. Да, я разочарован тоже, но качество игры нашей команды было на очень достойном уровне", - цитирует Почеттино сайт УЕФА.

"Мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. Могу лишь сказать, что "Ювентус" великолепен, он может забить после одной-двух возможностей. Мы тоже сыграли превосходно, но уступили. Теперь нужно с оптимизмом смотреть в будущее", - добавил тренер.



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Добавлено: 08 мар 2018 в 08:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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