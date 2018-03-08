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Полиция задержала перекрывших дорогу к мусорному полигону «Ядрово»


Добавлено: 08 мар 2018 в 19:20, Категория: Новости на сегодня
Полиция задержала перекрывших дорогу к мусорному полигону «Ядрово»

Омоновцы задержали около десяти жителей подмосковного Волоколамска, пытавшихся помешать проезду мусоровоза на местный мусорный полигон «Ядрово». Об этом «Интерфаксу» сообщили в инициативной группе протестующих.

В свою очередь, активист Сергей Жуков рассказал радиостанции «Говорит Москва», что, по его мнению, «20-30 человек точно было задержано».

«Приехал ОМОН, начал в грубой форме всех затаскивать по автобусам, разгонять. Их уже увезли в наше местное ОВД. Целый автобус», — сказал он.

Сегодня утром и днем группа жителей Волоколамска перекрывала дорогу к полигону, из-за которого, по словам местных жителей, в округе постоянно присутствует вонь.

На видеозаписях в соцсетях ОМОН оттесняет протестующих с проезжей полосы.

Помешать проезду мусоровоза пытались и с помощью заглохшей на трассе машины.

Накануне власти Волоколамского района ввели режим ЧС из-за ситуации на полигоне. В апреле там обещают открыть новый участок, а старый — рекультивировать и избавить от газов.



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Добавлено: 08 мар 2018 в 19:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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