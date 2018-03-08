Путин дал началу диалогу по Донбассу, - блогер

Российское руководство уже не чувствует былой уверенности в переговорах по украинскому вопросу и введению на Донбасс миротворцев."По версии Владимира Путина, миротворцы должны быть исключительно в роли обычной вооружённой охраны для представителей ОБСЕ и не более, а находится должны преимущественно на линии разграничения, имея на вооружении только лёгкое стрелковое оружие, вроде пистолетов и автоматических винтовок", - говорится в блоге Александра Верума.Он считает, что сам факт наличия данных предложений говорит об оптимистических подвижках для украинцев."И, как видим, эти настроения так же разделяют в США и Европе. Теперь стало окончательно ясно - кажется, сейчас Россия уже не чувствует себя так уверенно на своих позициях по Украине, и ею был дан аккуратный старт для диалога. Теперь главное - найти точки соприкосновения и суметь правильно договориться", - отметил Верум.