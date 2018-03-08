Путин отметил мастерство номинантов актерской премии «Фигаро»

Российский лидер Владимир Путин отправил послание участникам торжественной церемонии вручения Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро», проходящей в четверг в Санкт-Петербурге.

Текст приветственной телеграммы главы государства был опубликован в четверг на официальном сайте Кремля.

Президент России также отметил, что своим талантом, мастерством, яркими, интересными работами номинанты премии обогащают драматическое искусство страны, внося большой вклад в развитие его традиций.