Путин утвердил закон об обязательном медстраховании россиян в Абхазии

Российский президент Владимир Путин подписал законопроект, распространяющий действие обязательного медицинского страхования на проживающих в Абхазии россиян. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что президентом ратифицировано соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области организации страхования российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательно медицинского страхования РФ. Таким образом, проживающие в республике россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь в больницах России.

Организацией предоставления медпомощи будут заниматься власти Краснодарского края. Соответствующий договор был подписан в Пицунде в августе минувшего года.