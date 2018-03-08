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Россияне сознательно выбирают путь развала семьи


Добавлено: 08 мар 2018 в 09:14, Категория: Политика
Россияне сознательно выбирают путь развала семьи

Размышления священника Александра Кузина по итогам опроса ВЦИОМ, согласно которому 82% граждан выступают за равноправие мужа и жены.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил на своем сайте данные исследования, приуроченного к Международному женскому дню.

И в теории, и на практике россияне выступают за равноправие в семье: 82% от числа всех опрошенных считают, что так должно быть, 72% среди женатых/проживающих вместе/встречающихся заявляют, что на практике принимают все решения совместно (с 2009 г. - 34% - эта цифра выросла вдвое). Те, кто все же ставят во главу угла одного человека из семейной пары, чаще называют главой семьи мужчину (16% говорят, что так должно быть, 21% - что в их отношениях так и происходит), чем женщину (1% и 6% соответственно).

Номинально равенство в семейных обязанностях декларируется практически по всем направлениям, что во многом реализуется на практике. Прежде всего, представители семейных пар говорят о совместной организации досуга (индекс гендерного равенства составляет 86 п.), покупке продуктов (84 п.) и подарков для друзей (85 п.), а также занятий с детьми (72 п.) и др.

К чисто женским обязанностям сегодня относят (считают нормой) только стирку белья, к мужским - мелкий ремонт (по своему опыту в семейных парах стиркой преимущественно занимаются 72% женщин, ремонтом - 67% мужчин). При этом часть функций еще распределяется довольно традиционно: не только стирка, но и глажка, готовка, уборка - женские дела, признаются семейные пары. Однако в последние годы отмечается положительная динамика по ответу «делаем совместно».

Материальное обеспечение семьи большинство (61%) осуществляет сообща (индекс равен 80 п.), равно как и управление бюджетом (59% и 79 п. соответственно). Мужчины в среднем считают, что женщина должна вносить в общий бюджет треть (32%), женщины называют среднюю цифру 43%. Мужчины, находящиеся в отношениях (женатые/проживающие вместе/встречающиеся), говорят, что вносят в общую копилку около 75%, женщины - 44%.

Итоги опроса проанализировал в интервью «Русской народной линии» известный московский пастырь, клирик храма Космы и Дамиана в Шубине протоиерей Александр Кузин:

«Увеличение гендерного равенства способствует росту разводов. Гендерное равенство - путь к развалу института семьи. Гендерное равенство противоречит слову Божию о семье, браке и о значении мужчины и женщины. Более ста лет, начиная с 19 века, идет процесс эмансипации - разрушения традиционной семьи. Можно построить только традиционную семью - иной никому не удастся созиждить. Институт семьи весьма консервативен и неизменим.

Ныне идет процесс девальвации мужских достоинств - мужества, отваги, чести, смелости и ответственности. Современная городская цивилизация не предусматривает эти черты в качестве условия карьерного роста и делового успеха. Я могу подтвердить, что сегодня много семей, в которых мужчины играют подсобную роль или вовсе меняются местами с женщинами. Женщины более устойчивы к стрессам, легче находят работу и приспосабливаются к условиям мегаполисов. Диапазон применения труда для женщин более благоприятен, чем для мужчин. Но это до поры до времени. Недаром существует образ, что мужчина - защитник, осуществляющий мужественную помощь, а женщина его помощница. В условиях реальной жизни воплотить этот образ получается у меньшей части семей. Печально. Но еще не вечер. Еще не все обстоятельства являются решающими.

Ныне Россию выталкивают в пространство жесткого взаимодействия с другими странами вплоть до необходимости защищать семью и Отечество. В этих условиях всё вернется на круги своя. Женщины в лице мужчины, прошедшего горячие точки, выбирают нормального мужественного мужа. А женщины, выбирающие гламур, оказываются в состоянии, когда сами вынуждены быть главой семьи. Но нынешняя ситуация не является необратимым процессом. Если Россия пойдет по западному пути, то тогда процесс будет не обратим. Однако происходящие изменения вполне обратимы. Я убежден, что мир вынужден будет опомниться, в том числе наше российское общество, и вернуться к традиционным консервативным устоям своего существования и развития. Нашим мужчинам приходится преодолевать еще одно испытание. Будьте стойкими и мужественными в предлагаемых обстоятельствах!»

http://ruskline.ru/news_rl/2018/03/07/gendernoe_ravenstvo_put_k_razvalu_instituta_semi/



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Добавлено: 08 мар 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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