Собчак прокомментировала внесение в базу «Миротворца»

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак назвала глупостью внесение ее в базу украинского сайта «Миротворец».

«Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», — заявила кандидат агентству РИА Новости.

Ранее Собчак обращалась к украинским властям с просьбой разрешить ей посещение Крыма через территорию Украины.

С началом предвыборной кампании она сделала несколько заявлений о том, что полуостров находится в составе России незаконно.

В ответ бывший крымский прокурор Наталья Поклонская вспомнила, что принимала Собчак в гостях в Крыму в апреле 2014 года. Тогда телеведущая поддерживала присоединение полуострова и не спрашивала разрешения на поездку у украинских властей.

Сайт «Миротворец» выкладывает личные данные тех, кого считает противниками украинских властей. Также на сайте говорится о нарушениях этими лицами украинского законодательства.