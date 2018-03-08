У Слуцкого нашли 825 штрафов ГАИ и незадекларированный участок

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому.

В реестре штрафов ГИБДД фонд нашел 825 штрафов, выписанных с июня 2017 года на Mercedes-Maybach, принадлежащий Слуцкому.

Штрафы выписаны за неоднократное превышение скорости на 40-60 км/ч и выезд на полосу встречного движения.

«Слуцкий ездит с водителем, но понятное дело, что водитель едет так, как просит его шеф», — отмечает Навальный.

Кроме этого у депутата обнаружился незадекларированный участок земли площадью 1200 квадратных метров, он находится в аренде до 2055 года.

ФБК направил жалобу на Слуцкого в думский комитет по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.