В Аргентине отметили успешность работы с российскими спецслужбами

Операция спецслужб России и Аргентины является хорошим примером сотрудничества в борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщил секретарь по внутренней безопасности министерства безопасности Аргентины Херардо Милман.

По его словам, 14 месяцев сотрудничества между властями и правоохранительными органами обеих стран свидетельствует об ответственном подходе всех вовлеченных в расследование сторон. Милман отметил заслугу сторон в том, что была сохранена тайна подмена наркотика другим веществом.

В конце февраля стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в РФ крупной партии кокаина?.