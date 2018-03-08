В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом: появились фото

Сегодня днем в оккупированном Донецке на улице Дмитрова в Буденновском районе сошел с рельсов трамвай.

Это оказался служебный вагон Tatra T3, который двигался по маршруту № 10. Вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной. Очевидцы отмечают, что в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло. Сотрудники коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» при помощи трамвайного вагона-крана подняли служебный транспорт и поставили его обратно на рельсы.

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