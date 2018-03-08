В Госдуме прогремел секс-скандал: виновник попросил прощения

Депутата государственной думы Леонида Слуцкого сразу три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.Отметим, что показания всех трех женщин практически идентичны, что говорит об одинаковых «знаках внимания» со стороны депутата.Сегодня, приурочив свое заявление к 8 марта, Слуцкий искренне поздравил всех девушек с международным женским днем, попутно извинившись за свою фривольность.Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу, – написал Слуцкий.