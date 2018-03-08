В Киеве иностранцы изрезали таксиста и похитили автомобиль

В Киеве четверо иностранцев несколько раз ударили ножом таксиста и угнали его автомобиль, но вскоре были задержаны полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.Как стало известно, 37-летний таксист привез незнакомцев по указанному адресу, но вместо оплаты получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу.Информацию об угоне передали всем патрулям. Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель заявил оперативникам, что авто ему не принадлежит - ему якобы позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху.Полиция установила, что к угону машины причастны еще три человека, и задержала их. Это иностранцы 1982, 1986 и 1972 рождения, они ранее к уголовной ответственности не привлекались.Одному из мужчин инкриминируют покушение на убийство, остальным - незаконное завладение транспортным средством.