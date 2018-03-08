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В понимании украинского вопроса много белых пятен, - представители запада


Добавлено: 08 мар 2018 в 15:21, Категория: Политика
В понимании украинского вопроса много белых пятен, - представители запада
Сегодня Украина полностью открыта для всего цивилизованного мира, но во многих вопросах все еще остаются белые пятна.

Таким мнением с представителями украинской прессы поделился философ, занимающийся публицистикой, Михаил Минаков.

"Казалось бы, мир как никогда един благодаря телевидению, социальным сетям и другим коммуникационным технологиям, однако не все так просто. Часто, когда спрашиваешь западных политиков или общественных деятелей: "Что вы знаете об Украине?", то в ответ все еще получаешь стандартный набор ответов: красота людей, ужасы войны и миграция", - отметил он.
При этом он считает, что западные партнеры всецело разделяют с Украиной все ее трудности и невзгоды, связанные с военной агрессией РФ.


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Добавлено: 08 мар 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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