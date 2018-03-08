В понимании украинского вопроса много белых пятен, - представители запада

Сегодня Украина полностью открыта для всего цивилизованного мира, но во многих вопросах все еще остаются белые пятна.Таким мнением с представителями украинской прессы поделился философ, занимающийся публицистикой, Михаил Минаков."Казалось бы, мир как никогда един благодаря телевидению, социальным сетям и другим коммуникационным технологиям, однако не все так просто. Часто, когда спрашиваешь западных политиков или общественных деятелей: "Что вы знаете об Украине?", то в ответ все еще получаешь стандартный набор ответов: красота людей, ужасы войны и миграция", - отметил он.При этом он считает, что западные партнеры всецело разделяют с Украиной все ее трудности и невзгоды, связанные с военной агрессией РФ.