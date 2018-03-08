В СК объяснили обнаружение десятков кистей рук в реке Хабаровска

Кисти рук, обнаруженные сегодня в одной из проток реки Амур в Хабаровске, не криминального происхождения. Об этом заявили в краевом управлении СКР.

«Данные биологические объекты (кисти рук) не криминального происхождения, а утилизированы не предусмотренным законом способом», — сообщили в седомстве.

Следователи проверяют специалистов судебно-медицинского учреждения Хабаровска, «отвечающих за утилизацию указанных объектов».

Как сообщает Dvnovosti.ru, мешок с 26 парами кистей рук был найден сегодня на острове в протоке Бешеная (эта небольшая река вытекает из Амура и впадает в него). Рядом с останками также нашли бинты и бахилы.