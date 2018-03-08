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В спортпите нашли токсины, вызывающие рак


Добавлено: 08 мар 2018 в 02:42, Категория: В мире
В спортпите нашли токсины, вызывающие рак
Ученые установиили, что многие протеиновые смеси, которые используют спортсмены, содержат токсины, вызывающие рак.

Проведённое американской компанией Clean Label Project исследование показало, что очень многие протеиновые смеси представляют вред для здоровья человека. В ряде популярных среди бодибилдеров и других любителей спорта смесей эксперты обнаружили опасный уровень бисфенола-А, который является индустриальным химическим веществом, используемым для изготовления некоторых разновидностей пластика, тяжелых металлов и резины.

Наука уже давно доказала, что бисфенол-А связан с раком, он также негативно влияет на работу мозга и вызывает репродуктивные дефекты. В общей сложности эксперты проверили 134 протеиновых смеси от 52 брендов, изучив их на предмет наличия 130 токсинов, включая тяжелые металлы, бисфенол-А, пестициды и другие загрязнители, связанные с раком и прочими болезнями.
Анализ показал, что органические смеси содержат приблизительно в два раза больше тяжелых металлов по сравнению с неорганическими. 75% органических смесей дали положительный результат на свинец.


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Добавлено: 08 мар 2018 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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