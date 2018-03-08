В Женеве дебютировал обновлённый Nissan Juke

В рамках Женевского автосалона дебютировала обновлённая версия паркетника модели Nissan Juke. Ранее же сообщалось, что производитель готовится представить новое поколение этой модели кроссовера.Нынешнее обновление не относится ко второму поколению, поэтому, весьма вероятно, что выпуск нового кроссовера откладывается. Нынешние изменения коснулись лишь внешнего вида автомобиля. Это можно расценивать, как намёк от производителя на смену поколений. Nissan Juke в новой версии получил затемнённые блоки передних фар, светодиодные противотуманки и два новых цвета: бронзовый и синий.В салоне установлена современная приборная доска, руль обтянут высококлассной кожей, декоративные вставки могут быть выполнены в синем или оранжевом цвете. В базовую комплектацию входит инновационный процессор цифровой обработки сигналов, благодаря чему система гарантирует панорамное объёмное звучание. Колонки встроены даже в подголовник водительского кресла.Под капотом у обнулённого кроссовера будет стоять бензиновый мотор на 1.2 или на 1.6 литра мощностью в сто пятнадцать или девяносто четыре (сто семнадцать) лошадиных сил. Дизельная версия представлена полуторалитровым мотором на сто десять лошадиных сил. До отечественного рынка модель доберётся к лету этого года. Ценник новинки пока держится в тайне.