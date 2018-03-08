Владимир Путин возглавил вертикаль борьбы с коррупцией

Российский президент Владимир Путин возглавил спецоперацию по борьбе с коррупцией. Об этом говорится в докладе Центра политической информации (ЦПИ).

Глава ЦПИ Алексей Мухин отметил, что российские традиции борьбы с коррупцией начинаются со времен Ярослава Мудрого. Он подчеркнул, что в основу современных операций заложена методика КГБ, а также взят лучший опыт различных стран. Эксперт также заявил об эффективности современной модели.

Мухин отметил, что борьба с коррупцией в России представляет собой вертикаль, во главе которой стоит президент. Путин играет лидирующую роль, проявляя политическую волю и являясь ключевой фигурой. Результатом спецоперации по борьбе с коррупцией стал ряд отставок глав регионов, операция в Дагестане и оздоровление банковского сектора.

Как отмечается, озвученная Путиным в послании Федеральному собранию концепция подразумевает, что важнейшей задачей антикоррупционных мероприятий является понимание чиновниками всех уровней неотвратимости наказания.