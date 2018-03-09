Американский генерал рассказал, как будет уничтожать Россию

Показать меню
Актуально
Минэнерго назвало политику США угрозой энергобезопасности России - 21:42 Минэнерго назвало политику США угрозой энергобезопасности России Порноактриса подала к Трампу иск из-за «обета молчания» - 21:42 Порноактриса подала к Трампу иск из-за «обета молчания» Комиссия Думы по этике попросила Слуцкого дать письменные показания - 21:42 Комиссия Думы по этике попросила Слуцкого дать письменные показания Собчак попала в базу данных украинского «Миротворца» - 21:42 Собчак попала в базу данных украинского «Миротворца» Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом - 21:42 Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом В Госдепе сочли странным предложение Насти Рыбки раскрыть данные о - 21:43 В Госдепе сочли странным предложение Насти Рыбки раскрыть данные о вмешательстве РФ Тренер: футболистам "Лиона" следует опасаться ЦСКА, а не московских холодов - 22:14 Тренер: футболистам Трамп: Американская мечта вернулась и сильна, как никогда - 22:21 Трамп: Американская мечта вернулась и сильна, как никогда Бритни Спирс возмущена требованием Кевина Федерлайна увеличить сумму алиментов - 22:42 Бритни Спирс возмущена требованием Кевина Федерлайна увеличить сумму алиментов на детей: Военный эксперт рассказал, когда у Запада могут появиться аналоги «Искандера» - 22:56 Военный эксперт рассказал, когда у Запада могут появиться аналоги «Искандера» В Донецке задержан украинский шпион, - Захарченко - 23:14 В Донецке задержан украинский шпион, - Захарченко «Пусть готовится» — в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому» - 23:21 «Пусть готовится» — в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому» Минздрав обвинил Росгвардию в проблемах с поставкой обезболивающих - 23:56 Минздрав обвинил Росгвардию в проблемах с поставкой обезболивающих «Аквариум» отложил концерты до выздоровления Гребенщикова - 23:57 «Аквариум» отложил концерты до выздоровления Гребенщикова «Путеводная звезда»: Российские звезды поддержали Путина, исполнив гимн единения - 00:15 «Путеводная звезда»: Российские звезды поддержали Путина, исполнив гимн единения Волкер: время подумать об ужесточении санкций в отношении РФ - 00:21 Волкер: время подумать об ужесточении санкций в отношении РФ
» » Американский генерал рассказал, как будет уничтожать Россию

Американский генерал рассказал, как будет уничтожать Россию


Добавлено: 09 мар 2018 в 14:36, Категория: Политика
Американский генерал рассказал, как будет уничтожать Россию

В Вашингтоне состоялось заседание комитета Палаты представителей по вооруженным силам, чтобы заслушать доклад председателя Стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтена. 

Собравшимся американский военачальник рассказал, чем Штаты могут ответить на предъявленное президентом Путиным оружие во время послания Федеральному собранию. Хайтен заверил членов комитета, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки готовы ко всем имеющимся угрозам.

Никто не должен в этом сомневаться, - подчеркнул американский генерал.

Он согласился с тем, что РФ может нанести массированную атаку на США, но, с его слов, Москве нечего предложить, на что Вашингтон не смог бы найти ответ. Хайтен добавил:

Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути.



Материалы по теме:

Американский генерал обвинил Россию в создании оружия против спутников
Генерал ВВС США рассказал, как может начаться ядерная война
Американский генерал готов препятствовать «незаконному» приказу президента о ядерном ударе
Джон Хайтен выдвинут на пост главы Стратегического командования ВС США
Добавлено: 09 мар 2018 в 14:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Минэнерго России и ЕС обсудили планы Украины арестовать активы Газпрома – СМИ

Минэнерго России и ЕС обсудили планы Украины арестовать активы Газпрома – СМИ

В сети показали лучшие приколы и мемы о празднике 8 марта

В сети показали лучшие приколы и мемы о празднике 8 марта

Рязанское отделение ДОСААФ России провело студенческую «Зарницу»

Рязанское отделение ДОСААФ России провело студенческую «Зарницу»

СМИ: в украинском футболе грядут серьезные перемены

СМИ: в украинском футболе грядут серьезные перемены

Загрузка...



Лента новостей
В Харькове из-за минирования из ночного клуба эвакуировали 1,5 тыс человек - 19:28 В Харькове из-за минирования из ночного клуба эвакуировали 1,5 тыс человекСитуация на Донбассе: боевики сделали очередное абсурдное заявление - 19:14 Ситуация на Донбассе: боевики сделали очередное абсурдное заявлениеПарикмахерские курсы с последующим трудоустройством - 19:06 Парикмахерские курсы с последующим трудоустройствомДва человека стали жертвами взрыва гранаты в Донецке - 19:01 Два человека стали жертвами взрыва гранаты в ДонецкеСоветы от школы ТВ: как найти работу на телевидении - 18:46 Советы от школы ТВ: как найти работу на телевиденииСкрипаль мог сотрудничать со спецслужбами после отъезда из России - 18:27 Скрипаль мог сотрудничать со спецслужбами после отъезда из РоссииХакеры попытались заразить 300 тысяч российских компьютеров для добычи криптовалюты - 17:56 Хакеры попытались заразить 300 тысяч российских компьютеров для добычи криптовалютыВ течение 2018 года в ВУЗах Сухопутных войск впервые состоятся сразу 3 выпуска молодых офицеров - 17:49 В течение 2018 года в ВУЗах Сухопутных войск впервые состоятся сразу 3 выпуска молодых офицеровАмериканская горнолыжница Шиффрин второй год подряд победила в общем зачете КМ - 17:42 Американская горнолыжница Шиффрин второй год подряд победила в общем зачете КМШведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка - 17:29 Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенкаВ результате взрыва в Кабуле погибли семь человек - 17:29 В результате взрыва в Кабуле погибли семь человекКлиматическая весна придет в Москву в апреле - 17:28 Климатическая весна придет в Москву в апрелеВ СБУ заявили о предотвращенном покушении на Порошенко - 17:28 В СБУ заявили о предотвращенном покушении на ПорошенкоВ Пхенчхане стартовали зимние Параолимпийские игры - 17:27 В Пхенчхане стартовали зимние Параолимпийские игры
Последние новости
Воронов: "Зенит" пройдет "Реджо-Эмилию" в КЕ, если сыграет в свой баскетбол - 21:35 Воронов: Хоккеисты Северного флота одержали очередную победу в чемпионате Мурманской области - 21:07 Хоккеисты Северного флота одержали очередную победу в чемпионате Мурманской области На «круглом столе» Евгения Минченко Павел Грудинин был в центре внимания - 21:01 На «круглом столе» Евгения Минченко Павел Грудинин был в центре внимания В ООН настаивают на психиатрической экспертизе Дутерте - 20:56 В ООН настаивают на психиатрической экспертизе Дутерте Еврокомиссия выделит Украине миллиард евро - 20:55 Еврокомиссия выделит Украине миллиард евро Стрельба в Дагестане, — подробности - 20:50 Стрельба в Дагестане, — подробности В Харькове эвакуировали полторы тысячи человек из ночного клуба - 20:29 В Харькове эвакуировали полторы тысячи человек из ночного клуба Госдеп сообщил о «сильном желании» Ким Чен Ына начать переговоры с Трампом - 20:19 Госдеп сообщил о «сильном желании» Ким Чен Ына начать переговоры с Трампом Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке - 20:01 Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке Лыжники Бессмертных и Вылегжанин выступят в марафоне на этапе КМ в Норвегии - 20:00 Лыжники Бессмертных и Вылегжанин выступят в марафоне на этапе КМ в Норвегии Один из величайших итальянских футболистов всех времен решил завершить карьеру - 19:49 Один из величайших итальянских футболистов всех времен решил завершить карьеру Жена Колина Ферта Ливия подтвердила свой роман с журналистом и заявила на бывшего любовника в - 19:43 Жена Колина Ферта Ливия подтвердила свой роман с журналистом и заявила на бывшего любовника в полицию СРОЧНО: Житель Дагестана застрелил двух бойцов Росгвардии (+ВИДЕО) - 19:40 СРОЧНО: Житель Дагестана застрелил двух бойцов Росгвардии (+ВИДЕО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"