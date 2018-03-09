Американский генерал рассказал, как будет уничтожать Россию

В Вашингтоне состоялось заседание комитета Палаты представителей по вооруженным силам, чтобы заслушать доклад председателя Стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтена.

Собравшимся американский военачальник рассказал, чем Штаты могут ответить на предъявленное президентом Путиным оружие во время послания Федеральному собранию. Хайтен заверил членов комитета, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки готовы ко всем имеющимся угрозам.

Никто не должен в этом сомневаться, - подчеркнул американский генерал.

Он согласился с тем, что РФ может нанести массированную атаку на США, но, с его слов, Москве нечего предложить, на что Вашингтон не смог бы найти ответ. Хайтен добавил: