Добавлено: 09 мар 2018 в 01:28 ,

Бацман - Гость программы Михаил Цымбалюк (08.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Бацман все серии бесплатно Batsman. Gost' Mikhail Tsymbalyuk, eks-glava L'vovskoy obladministratsii posledniy vypusk 8 marta. Vpervyye v istorii zhenshchina vozglavit yevropeyskuyu politsiyu. Sovet YES naznachil ispolnitel'nym direktorom Yevropola Katrin De Boll, kotoraya seychas vozglavlyayet federal'nuyu politsiyu Bel'gii. Yeye kandidaturu soglasovali seashow.net yeshche v dekabre, a okonchatel'no utverdili simvolicheski vos'mogo marta. K novym obyazannostyam gospozha De Boll stanet uzhe s pervogo maya, i budet rukovodit' yevropeyskimi pravookhranitelyami sleduyushchiye chetyre goda.







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