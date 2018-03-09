Сейчас я коплю на собственную машину. Признаюсь, копить удаётся тяжело. Вообще, я всегда могла и правильно распределить бюджет, и на что-то накопить. Сейчас у нас с Лешей раздельный бюджет. Но я также очень люблю зарабатывать деньги. Работа моей мечты - это организация мероприятий. Раньше я работала в следственном комитете, а параллельно играла в КВН. Тогда я не могла определиться, что мне ближе. На «Дом 2» у меня эти две профессии объединились. Тут нам приходится разбираться и докапываться до правды в различных ситуациях, а также устраивать сценки, постановки и различного рода праздники. И «Дом 2» для меня сейчас является работой моей мечты. Это место, где я чувствую себя абсолютно комфортно.
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Новости » Шоу-бизнес » Для Майи Донцовой «Дом 2» является работой ее мечты
Для Майи Донцовой «Дом 2» является работой ее мечты
Добавлено: 09 мар 2018 в 08:00, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 09 мар 2018 в 08:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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