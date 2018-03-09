Две передачи Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

Два результативных паса Михаила Сергачева помогли "Тампа Бэй Лайтнинг" выиграть у "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Тампе в четверг, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Седрик Пакетт (на 3-й минуте), Адам Эрн (8), Энтони Чирелли (22), Крис Куниц (33), Тайлер Джонсон (38). У "Рейнджерс" шайбы забросили Райан Спунер (28), Матс Цуккарелло (44), Кевин Хэйс (58).

Еще один российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров отметился передачей. Сергачев стал третьей звездой матча. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский сделал 27 сейвов и одержал 40-ю победу в сезоне, повторив клубный рекорд, установленный Беном Бишопом (2014/15).

Другие результаты дня:

"Бостон Брюинз" — "Филадельфия Флайерз" — 3:2,

"Нью-Джерси Девилз" — "Виннипег Джетс" — 2:3,

"Оттава Сенаторз" — "Баффало Сейбрз" - 3:4 (по буллитам).