Эксперт: Люди со всего мира хотят приехать в Россию, но мешает лоббизм госструктур

Эксперты туристического рынка со скепсисом воспринимают планы по привлечению в Россию отдыхающих из Ирана и других ближневосточных стран. Акцент нужно делать на Европе, где платежеспособный спрос намного выше. Но только взыскательному европейцу Россия интересна крайне ограниченно.

Ждем индусов и корейцев

Ассоциация туристических операторов России (АТОР) подвела итоги зимнего сезона: по словам руководителя ассоциации Майи Ломидзе он оказался крайне успешным для отрасли. «Все направления показали прирост от 10% до 45% по сравнению с прошлым зимним сезоном. Это горнолыжные курорты, направления зимнего солнца — те направления, где можно погреться на солнце, искупаться в море. Это экскурсионные туры, круизы, горный кластер Краснодарского края», — говорит Ломидзе.

Вместе с тем, доходы в отрасли выросли не столь значительно — в среднем на 10?15%. Значит, отечественный турист продолжает экономить. Поэтому большие планы у отечественных туроператоров на иностранных отдыхающих. Ломидзе прогнозирует, что после Чемпионата мира по футболу (напомним, он пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах) вырастет турпоток… из Южной Кореи, Саудовской Аравии и Ирана.

Кстати, увеличение числа «азиатских» туристов, приезжающих в Россию, фиксируют третий год подряд. Несомненный лидер — это, конечно, Китай, откуда в прошлом году прибыло почти полтора миллиона человек. Большими темпами растет число туристов из Ирана, отмечают в АТОР.

«Растет тайский рынок — Таиланд, Вьетнам, хотя несопоставимые потоки: один миллион с лишним наших туристов, которые приезжают в Таиланд, а мы оттуда получаем в районе 200 тысяч [туристов]. Растет индийский рынок. За счет прироста в странах Азии [Южной и Юго-Восточной] динамика положительная», — отмечает Майя Ломидзе.

По словам исполнительного директора АТОР, европейские рынки растут значительно медленнее. Стабильный спрос французы, испанцы и итальянцы предъявляют только к «открыточным» местам: это Москва, Санкт-Петербург и старинные города Золотого кольца.

А вот что касается перспектив выездного туризма, то в АТОР тоже не скрывают оптимизма. Увеличение турпотока в Крым гарантирует скорое открытие Крымского моста.

«Если будет открыта дорога по Крымскому мосту, то это, безусловно, приведет к взрывному росту спроса на курорты Крыма, к увеличению самостоятельного туризма: у нас есть такая категория путешественников, которые хотят поехать в Крым именно на автомобиле», — резюмирует Ломидзе. Правда, острую конкуренцию крымским курортам составит Турция, где в нынешнем сезоне беспрецедентно низкие цены на отдых.

Богданов: въездной туризм в России развить легко

С просьбой прокомментировать выводы АТОР «Свободная пресса» обратилась к нашему постоянному эксперту по туризму, директору одного из крупнейших санаториев в Краснодарском крае — «Знание» (Адлер) Дмитрию Богданову.

— Дмитрий Владимирович, вы разделяете оптимизм АТОР по поводу того, что в Россию будут массово приезжать туристы из Ирана и Саудовской Аравии?

— Поток из Ирана и так растет хорошими темпами, но 99% турфирм и отелей в России как не видели ни одного иранского туриста из Ирана, так и не увидят в ближайшие годы… На деле нам нужны все, в том числе европейцы и граждане США. Сами понимаете, размер аудитории и ее платежеспособность — очень уж разные у Ирана и Европы. Но с европейским и американским рынками пока все крайне далеко от идеала…

Да вот та же Турция, ощутимо более развитая в плане экономики страна, но почему-то мы оттуда туристов к себе не тянем.

— Ну а чем мы можем удивить пресыщенного турецкого туриста? А того же западноевропейского?

— Да хотя бы открыть прямой рейс на Сочи — гостей сразу будет очень много! Вот airBaltic открывает прямой рейс на Сочи с мая по октябрь, так в Ригу я один улетел Сочи продвигать. Всем остальным неинтересно — работать ведь надо, а с этим делом у нас проблематично…

На деле все в России можно сделать интересным для туриста из Европы. Они вообще любят изучать чужую культуру и знакомиться с новым для себя регионом. Приедут ли второй раз — вопрос. Но хотя бы раз побывать — святое дело!

Та же Грузия, та же Армения — прекрасные примеры развития въездного туризма! Можно сравнить число международных рейсов по аэропортам Тбилиси и Еревана с числом рейсов на Сочи…

— Сравнение, надо полагать, не в нашу пользу… Ну а почему Россия при всех достоинствах остается такой малопривлекательной для платежеспособного туриста что с Запада, что с Востока?

— Мое однозначное мнение: при наличии транспортной доступности (прямых авиарейсов) и отсутствии проблем с визами въездной туризм в России расцвел бы буквально за пару-тройку лет. Людям со всего мира очень хочется хотя бы раз побывать в России, а многие бы были готовы сюда приехать из той же Европы и открыть здесь агроферму, кафе, кондитерскую…

Но сейчас это крайне сложно. Практически — невозможно. Основная причина — лоббизм со стороны некоторых государственных структур и крупного бизнеса, не желающего возникновения в стране неподконтрольных им туристических и финансовых потоков…

http://svpressa.ru/economy/article/194855/