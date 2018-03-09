МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей 1/8 финала футбольной Лиги Европы, которые состоялись в четверг.

Все три российских клуба потерпели поражения: московский "Локомотив" в гостях проиграл мадридскому "Атлетико" со счетом 0:3, столичный ЦСКА на своем поле уступил французскому "Лиону" (0:1), "Лейпциг" в Германии взял верх над санкт-петербургским "Зенитом" - 2:1.

Отставание занимающей шестое место в таблице коэффициентов России, в активе которой осталось 52,382 балла, от Франции (54,915), которая представлена в Лиге Европы двумя клубами - "Лионом" и "Марселем", увеличилось до 2,533 балла. До 6,534 балла сократился отрыв России от идущей седьмой Португалии (46,748), которую в Лиге Европы представляет лиссабонский "Спортинг".

Лидерство в таблице коэффициентов УЕФА сохраняет Испания (102,712), следом расположились Англия (77,319) и Италия (73,749). Страны из первой тройки имеют право заявлять по четыре команды в Лигу чемпионов.