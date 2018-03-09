Хазенхюттль: не хватило пяти минут, чтобы удержать в матче "Зенитом" удобный счет

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 9 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль заявил, что в матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу против "Зенита" (Санкт-Петербург) его команде не хватило пяти минут для того, чтобы сохранить удобный счет перед ответной встречей.

"Зенит" в четверг проиграл "Лейпцигу" на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 1:2. Ответная встреча состоится 15 марта. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 мск.

"Мы провели хорошую игру. В первом тайме у нас было достаточно хороших моментов. Отмечу удар (Эмиля) Форсберга в штангу со штрафного. Мы заслужили, чтобы повести в счете еще до перерыва, не дали сопернику создать опасные моменты у наших ворот. В перерыве обсудили, в чем можно прибавить, поэтому смогли оказать еще более сильное давление на соперника. Нам не хватило всего пяти минут, чтобы поехать в Питер с более удобным счетом. Тем не менее считаю, что у нас есть отличные шансы пройти в следующий раунд", - заявил Хазенхюттль на пресс-конференции.

"У нас нет разделения на бундеслигу и Лигу Европы. Сейчас мы находимся в зоне еврокубков в чемпионате. Гордимся тем, что хорошо играем в Лиге Европы и постараемся сделать всё, чтобы пройти в этом турнире как можно дальше", - сказал Хазенхюттль.