Добавлено: 09 мар 2018 в 21:08 ,

Холостяк - 8 сезон, 1 выпуск - Знакомство и Церемония роз (09.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Холостяк все серии бесплатно Холостяк 8 сезон 1 серия Рожден Ануси и девушки. Украина последний выпуск 9 марта. Рожден Ануси сделает один из важнейших выборов в первый же день шоу, ведь ему придется отказаться от каких-то девушек, а кому-то вручить розу на первой же вечеринке. Они станут настойчивее, решительнее и пустят в ход все свои чары. Впервые роль Холостяка на себя примерит музыкант и публичная личность. Проникновенные и чувственные композиции Рождена Ануси уже успели завоевать сотни украинских сердец, однако сам мужчина по-прежнему в поиске второй половинки. Музыкант, которого не интересует слава, влияние и деньги, потому что у него все это уже есть, пришел за любовью. Ведущим реалити станет Григорий Решетник, а ведущей пост-шоу – Роза Аль-Намри.







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