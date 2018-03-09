Известный российский актер сорвал спектакль и обматерил зрителей

Популярный российский актер театра и кино Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обругал зрителей матом и сорвал спектакль.

Российские СМИ отмечают, что инцидент произошел 7 марта в Самаре, куда Ефремов приехал с театром «Современник».

Актриса Алла Коровкина, которая была в зрительном зале, отметила, что спектакль был задержан более, чем на полчаса из-за того, что ждали Ефремова, который вышел на сцену нетрезвым.

Она уточнила: «Он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так, как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию».

Кроме того, Коровкина рассказала, что в зале также находился министр культуры, который никак не отреагировал на случившееся. Большинство зрителей покинули театр еще до конца спектакля. Актриса сообщила: «Финал случился при опустевшем зале».