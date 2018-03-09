Добавлено: 09 мар 2018 в 21:08 ,

Камеди Баттл. Новый сезон - 7 выпуск (09.03.2018) ТНТ смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Comedy Баттл все серии бесплатно Шоу Comedy Баттл 1 сезон 7 серия последний выпуск 9 марта. В Международный женский день военнослужащие российской армии организовали серию поздравительных флешмобов. На центральную площадь Рязани сегодня с воздуха высадились десантники с весенними букетами в руках. Они дарили цветы и читали стихи женщинам, оказавшимся в это время на улице. В борьбу вступают 80 юнитов, среди которых много знакомых лиц: победители прошлых сезонов «Comedy Баттл» дуэт «Лена Кука», Игорь Чехов и Михаил Кукота, финалист второго сезона шоу «Открытый микрофон» Денис Че, участник «Дома-2» Никита Шалюков и многие другие. Победитель получит главный приз – 5 миллионов рублей.







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