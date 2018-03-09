Кандидат в президенты РФ прокомментировала попадание в "черный список" сайта "Миротворец"

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак прокомментировала внесение ее имени в базу сайта «Миротворец».«Это очередная глупость. Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ»,- сказала Собчак в интервью российским СМИ.Собчак была внесена в базу украинского сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственных границ Украины при поездке на оккупированный Россией полуостров Крым в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, журналистка в то время оправдывала аннексию Крыма.