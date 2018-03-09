Кто родился 9 марта

Константин Григорьевич Слыщенко (53 года), член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Неоднократно избирался депутатом Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, возглавлял Комитет по бюджету думы. Был главой Петропавловск-Камчатского городского округа.

Мерген Дадар-оолович Ооржак (37 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Занимал пост министра труда и социальной политики Республики Тыва. Избирался депутатом Верховного Хурала (парламента) республики. Представлял в Совете Федерации исполнительный орган власти Тывы.

А ещё в этот день родились:

Татьяна Борисовна Егорова, председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики. В высшем законодательном органе республики Татьяна Егорова проработала более 20 лет. Была консультантом Постоянной комиссии Верховного Совета Кабардино-Балкарии по делам молодежи, занимала различные руководящие должности в Аппарате Парламента республики. Возглавляла парламентский комитет по делам молодежи, общественных объединений и средств массовой информации. 18 сентября 2014 года была избрана председателем Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Александр Валентинович Ищенко (48 лет), председатель Законодательного Собрания Ростовской области. Неоднократно избирался депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, возглавлял постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Александр Ищенко — один из разработчиков Устава Ростовской области и автор многих областных законов. Занимал пост заместителя губернатора области. 6 октября 2016 года был избран председателем регионального парламента.

Михаил Сафарбекович Гуцериев (60 лет), российский предприниматель. Президент, председатель совета директоров ОАО НК «Русснефть», владеет контрольным пакетом российских ритейл компаний — ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо».

С 2002 года ежегодно входит в Рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», который составляет журнал «Forbes». В 2017 году занял в рейтинге 20 место. Состояние Михаила Гуцериева оценивается в 6,3 миллиарда долларов США.

Лариса Ивановна Голубкина, российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. В 1962 году дебютировала в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», сыграв сразу главную роль. Снималась также в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаку», «Освобождение» и других.

Более 50 лет Лариса Голубкина — актриса Центрального академического театра Российской Армии. Она создала целую галерею самых разных образов: леди Макбет («Макбет»), Елена («Раскинулось море широко»), Меропа Давыдовна Мурзавецкая («Волки и овцы»), Дороти («Парочка комедиантов») и другие.

Вячеслав Михайлович Молотов (1890-1986), политический и государственный деятель. Герой Социалистического Труда. Настоящая фамилия — Скрябин. Занимал посты председателя Совета народных комиссаров СССР, наркома, а впоследствии первого министра иностранных дел Советского Союза. В 1939 году в качестве представителя советской стороны подписал Договор о ненападении между СССР и Германией (более известный как «Пакт Молотова-Риббентропа»). А в день нападения Германии на СССР стал первым из советских руководителей, который обратился к гражданам страны. Свою речь Вячеслав Молотов закончил знаменитыми словами «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

В 1957 году он был назначен послом СССР в Монголии, а потом постоянным представителем СССР в Международном агентстве по атомной энергии.

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968), советский космонавт. Герой Советского Союза. 12 апреля 1961 года он стал первым человеком на Земле, совершившим полёт в космос. Он пробыл в космосе 108 минут, сделав один виток вокруг Земли.

27 марта 1968 году Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе недалеко от деревни Новосёлово Владимирской области, выполняя тренировочный полёт вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным.

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