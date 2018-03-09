Лавров защитил Россию после обвинения к причастности отравления Скрипаля

Отравление экс-полковника в Великобритании ГРУ Сергея Скрипаля обрушило на Россию причастность к этому событию. Глава МИД РФ заверил, что эти обвинения голословны.

На пресс-конференции Сергею Лаврову задали вопрос о причастности России к трагическому инциденту со Скрипалем, на что он ответил:

«Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда».

Министр посчитал высказывания несерьёзными. На Россию в очередной раз обрушат пропаганду и истерики.

При этом Лавров заверил, что если власти Британии заинтересованы в содействии России в расследовании преступления, то в Москве такую возможность рассмотрят.

Напомним, 5 марта Сергей Скрипаль, как и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Полиция полагает, что было совершено покушение на убийство. Потерпевшие в критическом состоянии в больнице.