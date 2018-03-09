Лыжники Бессмертных и Вылегжанин выступят в марафоне на этапе КМ в Норвегии

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские лыжники Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин, не участвовавшие в Олимпийских играх-2018, вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия), сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.

Бессмертных и Вылегжанин не были допущены Международным олимпийским комитетом к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. В Холменколлене 10 и 11 марта пройдут масс-старты на 50 км у мужчин и 30 км у женщин свободным стилем.

Состав мужской команды: Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Состав женской команды: Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.