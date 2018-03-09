Мозг некоторых людей более уязвим к стрессу

Многие люди быстро восстанавливаются после перенесенного стресса, но у некоторых после стрессовых ситуаций развивается клиническая депрессия. Ученые нашли объяснение этому различию, - оказывается, все зависит от физиологии мозга.Научные работники из Исследовательского института Скриппса (США) задались целью выяснить причину разницы в реакциях людей на стресс. Они пришли к выводу о том, что клиническая депрессия после стресса может быть следствием слишком интенсивной деятельности орфанного рецептора GPR158.Как выяснил МедикФорум, орфанными называют рецепторы, для которых пока не существует способных с ними связываться соединений (лигандов). Ученые проводили эксперимент на мышах, страдавших от хронического стресса, и выяснили: у животных с избытком GPR158 возникала целая серия признаков депрессии.