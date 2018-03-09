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На «круглом столе» Евгения Минченко Павел Грудинин был в центре внимания


Добавлено: 09 мар 2018 в 21:01, Категория: Политика
На «круглом столе» Евгения Минченко Павел Грудинин был в центре внимания

Накануне Евгений Минченко, председатель комитета по политтехнологиям РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью) провел очередной «круглый стол», посвященный обсуждению предвыборной кампании в президенты РФ. Представители кандидатов, политологи и политтехнологи обсуждали ошибки, рейтинг и антирейтинг своих подопечных. Мероприятие прошло в отеле «Метрополь».

Однако пообщаться с оппонентами и союзниками изъявили желание представители лишь четверых кандидатов. Сергея Бабурина представлял политолог Вячеслав Смирнов, Павла Грудинина – секретарь центрального комитета коммунистической партии Сергей Обухов, за Владимира Жириновского пришел «постоять» депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и народный избранник от «Единой России» Евгений Ревенко защищали интересы Владимира Путина – сообщает business-gazeta.ru.

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Одним из самых обсуждаемых претендентов на пост главы государства стал выдвиженец от коммунистов. Собравшихся волновал вопрос «золота» и многочисленных счетов Павла Грудинина, интерес вызвал и скандал с «двоеженством» кандидата, не обошли вниманием и национальный вопрос. Сергей Обухов умело парировал комментарии коллег по «круглому столу».

Секретарь ЦК КПРФ попытался отшутиться по поводу золотых запасов Грудинина, по его словам, обладание 5,5 кг драгоценного металла характеризует кандидата в президенты, как «нищету подзаборную». На что Евгений Минченко справедливо заметил, что в денежном эквиваленте это не так уж и мало. «12 миллионов рублей по нынешним ценам», - подчеркнул председатель комитета по политтехнологиям РАСО.

На встрече вспомнили, что в начале президентской кампании Грудинина сравнивали с ныне действующий главой государства. «Такой же как Путин, только моложе... Но сейчас он слабенький», - заявил политолог Вячеслав Смирнов.

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Невыясненным остался вопрос партийной принадлежности Павла Грудинина, а также его планы на будущее. Ведь с окончанием президентской кампании жизнь не заканчивается. Присутствующих интересовало пойдет ли кандидат дальше в политику, создаст ли свою партию или будет претендовать на губернаторское кресло.

Напомним, ранее комитет по политтехнологиям РАСО подвел итоги первой части избирательной кампании. Эксперты оценили усилия и шансы кандидатов. По их признанию, кандидат Грудинин имеет крепкий средний балл.  Несмотря на то, что антирейтинг претендента на высшую должность заметно вырос на фоне скандалов с финансами и в личной жизни, его рейтинг остается стабильным среди ядерного электората.



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Добавлено: 09 мар 2018 в 21:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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