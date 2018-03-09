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» » На почте в Славянске в посылке обнаружили гранату

На почте в Славянске в посылке обнаружили гранату


Добавлено: 09 мар 2018 в 23:28, Категория: Украина

Сегодня в Славянске курьер обнаружил гранату Ф-1 во время упаковки посылки.

В Славянском отделе полиции отметили: «В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет похожий на гранату. В отделение почты груз был доставлен курьером».

На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции, которые тут же эвакуировали всех присутствующих и оцепили территорию ЧП.

Сейчас правоохранители выясняют, кто отправил опасный груз. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.


Фото:
На почте в Славянске в посылке обнаружили гранату

Видео:


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Добавлено: 09 мар 2018 в 23:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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