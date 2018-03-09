На почте в Славянске в посылке обнаружили гранату

Сегодня в Славянске курьер обнаружил гранату Ф-1 во время упаковки посылки.
В Славянском отделе полиции отметили: «В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет похожий на гранату. В отделение почты груз был доставлен курьером».
На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции, которые тут же эвакуировали всех присутствующих и оцепили территорию ЧП.
Сейчас правоохранители выясняют, кто отправил опасный груз. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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