Один из величайших итальянских футболистов всех времен решил завершить карьеру

По окончании сезона 2017/2018 великий голкипер туринского “Ювентуса” и национальной сборной Италии Джанлуиджи Буффон повесит перчатки на гвоздь. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.Ранее в СМИ была информация о том, что Буффон проведет в большом футболе еще один сезон, но похоже на то, что ветеран решил уйти на покой уже летом 2018 года.Джиджи начинал свою профессиональную карьеру в клубе “Парма” (1995 год). В 2001 перебрался в “Юве”, став самым дорогостоящим вратарем в футболе. Помимо массы клубных трофеев, в 2006 году завоевал титул чемпионом мира, а позднее был признан лучшим вратарем турнира.