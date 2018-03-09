Парикмахерские курсы с последующим трудоустройством

В нашем образовательном центре по демократическим ценам можно освоить парикмахерское искусство по четырём направлениям. Ежемесячно мы быстро набираем талантливых людей, чтобы научить их создавать шикарные причёски, а потом трудоустраиваем их в больших и провинциальных городах России.

Обучающий курс рассчитан на 180 часов непрерывного обучения, меньшая часть это теоретические занятия с последующим тестированием, а большая практические занятия, которые проходят в салонах красоты. сразу отметим, что обучение на парикмахера проводится во вторник, четверг, субботу в дневное и вечернее время. Ученики могут обучаться в маленькой группе или по индивидуальной программе. Для тех студентов, которым весьма непросто совмещать работу и учёбу, мы настоятельно рекомендуем записаться на ускоренные курсы, которые проводятся по той же образовательной программе, но в более сжатой форме.

Учиться на парикмахера в нашем центре – это выгодно, так как у нас успешно трудятся педагоги с большим опытом работы и действуют большие скидки для людей, которые долгие годы работают в сфере красоты и здоровья, записываются на обучение через глобальную сеть.

На время обучения студенты получают в бесплатное пользование, следующие материалы и парикмахерские инструменты.

Фартук. Перчатки. Различные виды ножниц. Приспособления для завивки и выпрямления различных типов волос. Фен с горячим и холодным воздухом. Набор расчёсок. Густые муссы, гели и лаки со сверкающими блёстками для укладки готовой причёски. Красивые заколки. Накладные локоны различных цветов.

По окончании обучения, слушатели получают диплом государственного образца, где выставлены оценки, а также красочный сертификат, который дает право устроиться на работу без прохождения собеседования и испытательного срока.