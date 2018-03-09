Петр Порошенко сделал новое заявление о "газовом споре" между Украиной и Россией

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россию ждёт "разрушение", так как страна не выполняет решение Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" и не следует международному праву.Об этом глава государства рассказал в интервью авторитетному изданию "Financial Times"."Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться", — сказал Порошенко.Он также добавил, что российская сторона будет наказана "абсолютно чёткой процедурой в суде", отметив при этом, что Украина остаётся надёжной страной в плане транзита газа.