Политики в знак протеста покинули инаугурацию Земана

Несколько политиков от правых партий покинули Владиславский зал Пражского града во время инаугурационной речи президента Милоша Земана в знак протеста против его критики независимых СМИ, в частности, государственного ТВ, сообщило в четверг Чешское радио.Премьер страны Андрей Бабиш также заявил о том, что ожидал от президента "иное выступление", которое не разделяло бы общество.На Пражском граде 8 марта в присутствии примерно 700 почетных гостей состоялась церемония инаугурации президента Милоша Земана, победившего на январских выборах главы государства.Во время своего выступления Земан подверг резкой критике некоторых предпринимателей, политические партии, а также ряд независимых СМИ, включая государственное ТВ.В знак протеста против этого некоторые политики от правых партий покинули Владиславский зал Пражского града, в котором проходила церемония. Подобное случилось впервые в современной истории Чехии.