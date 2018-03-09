Порошенко намерен подписать указ об укреплении статуса украинского языка

Указ президента Украины Петра Порошенко о разработке программы укрепления государственного статуса украинского языка будет подписан в ближайшее время.

Глава государства во время церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко заявил: «В ближайшее время я подпишу указ о разработке возможно десятилетней программы развития и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Я призываю к сотрудничеству, к упорной работе. Впереди десятилетия украинского языка в Украине. В течение этих десятилетий позитивные и необратимые изменения должны произойти».