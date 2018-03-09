Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы в США с тем же успехом могли быть американцами

Люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, с таким же успехом могли быть гражданами США. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ничего не изменилось с той встречи в Санкт-Петербурге (предыдущего интервью Путина телеканалу – Ред.). Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы. Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», – сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что во вмешательстве в американские выборы обвиняют 13 россиян.

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