Ситуация на Донбассе: боевики сделали очередное абсурдное заявление

Представители российско-террористических войск, орудующих на Донбассе, обвиняют украинскую армию в "подготовке наступления на ДНР".Подобное заявление сделал так называемый замкомандующего оперативным командованием террористической "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин."Разведка" боевиков сообщает о том, что ВСУ якобы стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения на Донбассе.Добавим, что истерические высказывания так называемых "руководителей ДНР" о подготовке "масштабного наступления со стороны украинских военных" звучат едва ли не каждую неделю.