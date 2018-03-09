СРОЧНО: Житель Дагестана застрелил двух бойцов Росгвардии (+ВИДЕО)

Житель Каякентского района Дагестана застрелил двух сотрудников Росгвардии в ходе бытового конфликта, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

«Вооруженный инцидент произошел в селении Герга Каякентского района, где в ходе бытового конфликта мужчина застрелил двух бойцов Росгвардии. Сотрудники Росгвардии получили ранения, несовместимые с жизнью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший уже задержан, на месте работает оперативно-следственная группа.

В то же время, по данным источника, стрелявший мужчина не имеет отношения к НВФ.