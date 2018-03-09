Тиллерсон проигнорировал встречу с Сергеем Лавровым

Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог встретится с своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

Так, госсекретарь США не захотел проводить встречу с российским министром, с которым проживал в одном отеле в Эфиопии. Данную информацию подтвердил источник в российской делегации. Он отметил: «Встреча не состоялась». Сообщается, что на днях Лавров поехал в Эфиопию с рабочим визитом, где «по счастливой случайности» уже находился госсекретарь США.

Лавров в надежде на встречу поселился в отеле, где проживал Тиллерсон, но это ему не помогло.