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Ученые нашли способ защититься от рака


Добавлено: 09 мар 2018 в 04:57,
Ученые нашли способ защититься от рака

Высокое содержание витамина D в организме может препятствовать развитию онкологических заболеваний, сообщает портал Eurekalert.

К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировав образцы крови и анкетные данные (рацион, образ жизни, историю онкозаболеваний в семье) более 33 тысяч японцев в возрасте 40–69 лет, наблюдение за которыми велось более 16 лет.

С учетом таких факторов, как возраст, вес, степень физической активности и отношение к курению и употреблению алкоголя результаты исследования указали на то, что высокая концентрация витамина D на 20 процентов снижает риск заболеть раком. Это касается как женщин, так и мужчин.

Высокий уровень вещества в крови также связан с пониженной (на 30–50 процентов) вероятностью заболевания раком печени, причем связь в данном случае оказалось более крепкой в мужской группе участников исследования.

Авторы научного труда уверены, что полученные результаты подтверждают тезис о том, что витамин D защищает от рака. Однако, по их мнению, нельзя исключать, что при концентрации вещества ниже определенного уровня может не быть никакого дополнительного эффекта. Ученые также делают оговорку, что на итоговый результат могли повлиять неучтенные факторы. Сильными сторонами своего исследования авторы называют большую выборку, длинный период наблюдения за участниками и большой объем информации по анализам крови.



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Добавлено: 09 мар 2018 в 04:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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