Ученые «заглянули» внутрь Юпитера (ВИДЕО)

Благодаря данным, переданным аппаратом Juno, ученые узнали многое о внутреннем строении Юпитера, сообщается на сайте NASA.

Так, выяснилось, что потоки в атмосфере крупнейшей планеты Солнечной системы проникают в нее на глубину порядка трех тысяч километров — значительно глубже, чем предполагалось ранее. В этом слое сосредоточен примерно один процент массы Юпитера.

«Для сравнения, атмосфера Земли — не более одной миллионной доли ее массы» — пояснил Йохай Каспи, ученый из института Вейцмана в Израиле.

Другие данные Juno свидетельствуют, что под этим слоем Юпитер вращается почти как твердое тело. Кроме того, аппарат позволил ученым собрать информацию о том, что происходит ближе к полюсам этой планеты.

На севере Юпитера центральный циклон окружен восемью другими диаметром от 4000 до 4600 километров.

Аналогичное явление отмечено и на юге планеты: там вокруг центрального циклона расположены еще пять, но их диаметр составляет от 5600 до 7000 километров.

Несмотря на то, что эти циклоны расположены очень близко, они не сливаются друг с другом. «Во всей Солнечной системе нет другого примера подобного явления, о котором мы знаем», -подчеркнул ученый из Института космической астрофизики и планетологии в Риме Альберто Адриани.

Всего в четверг в журнале Nature было опубликовано четыре статьи, посвященных исследованию Юпитера.